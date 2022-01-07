遠百（2903）籌備五年的遠百竹北店7日首度曝光土樓內裝，邁進一樓挑高天棚來自日本當代藝術大卷伸嗣的繽紛花果圖騰極為吸睛，目前證照還差臨門一腳趕在春節前開幕，遠百總經理徐雪芳強調，身為新竹縣第一家購物型百貨，因應在地需求引進國際精品，客式土樓、挑高迴響天棚、客家紅樓美食大街均蔚為打卡亮點，預計年業績貢獻50億元，可望挹注2022年全台業績增長至少一成

徐雪芳說，遠百全台12家，持續創造美好生活，永續經營，此次遠百竹北店持續轉型後新開店，全店擁有350個品牌櫃位，首次國際精品引進新竹縣，餐飲陣容近八成為新竹獨家，還有數十家知名大型品牌專賣店，徐雪芳說，遠百自信義遠百A13開始，邁向轉型智能化商場，管理e化，且近二年更因疫情關係而採滾動式管理模式，隨時因應在地需求招商。

新竹消費過去二十年來一直蟬連消費力最高城市，且竹北收入與新移入人口更是居冠，但卻是百貨零售業的「精品沙漠」，而隨著新竹大遠百、遠東巨城、遠東SOGO等陸續引進，均無大型精品進駐，此次遠百竹北店率先把GUCCI、BURBERRY等一線精品引進，被視為是精品界另一成長新綠洲。

徐雪芳表示，遠百竹北整整延遲一年，主要是疫情衝擊讓進口建材等無法來台組裝，尤其是精品招商更因邊境管理無法開放而一延再延開幕時程，以國際精品來說除了耳熟能詳的時尚精品品牌大櫃外，還有全台最大特斯拉展進場，以及科技新貴最愛收藏的腕表大櫃TIME VALLEE，為卡地亞腕表所屬集團Richemont Group全台首家品牌複合店，預計在國際品牌挹注下，遠百竹北開幕後首年營收目標50億元，未來品牌將持續轉型升級，同時也將繼續積極尋求合適拓點機會。

遠百2021年在疫情衝擊下全年業績稍受影響，較前一年約減2%，2022年趕在農曆年前開遠百竹北就是為提供國人消費新體驗，預計新店可望為全年挹注新動能，全年目標業績成長至少一成。