國立中央大學1月7日頒授名譽博士學位給聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行，表彰他長期以來致力推動台灣半導體、積體電路設計及電信產業升級，展現卓然之國際化管理長才，對台灣科技產業發展影響深遠。現場聚集產官學各界菁英領袖到場觀禮與祝賀。

中央大學校長周景揚表示，蔡力行博士以豐富科技產業閱歷，影響力遍及海內外，是唯一在兩家最重要且最具代表性的半導體企業台積電及聯發科先後擔任領導者，是IC領域從萌芽到熟成的耕耘者，更是重要推手，提供台灣半導體產業源源不斷的成長動力。

科技的創新研發，最終仍要回歸基礎科學研究，中央大學在基礎科學的人才培養上，具非常扎實的基礎，引以為傲的實力。感謝蔡力行熱心推動產學合作，並在中央大學設置「蔡力行先生獎學金」，嘉惠學子，讓學生有機會站在巨人的肩膀上，看得更高更遠。

聯發科董事長蔡明介親自參加觀禮，並致詞祝賀。他表示:「對於蔡力行博士獲得該榮譽感到與有榮焉，也是實至名歸。雖然二人的留學、就業之路不同，但都選擇回到故鄉加入當時剛萌芽的半導體產業。由早期同業到成為上、下游關係，再到現在的工作伙伴，一起參與並見證了這個晶圓代工與IC設計新興商業模式的成功，也共同搭上了台灣由稻米到奈米電晶體的半導體產業發展列車。

蔡明介指出，蔡力行自2017年擔任聯發科執行長四年多來，二人密切合作，我看到他以其產業洞見、策略思維及獨特的領導力與執行力及用人理念，共同目標是讓聯發科技在既有的基礎上做到在關鍵領域技術領先，提供客戶價值，最終成為全球半導體產業中有獨特地位的真正一流企業。能夠有這樣具前瞻性及國際觀的領導者，是聯發科也是台灣半導體產業之福。

在典禮中，蔡力行表示，獲頒名譽博士學位是個人莫大的榮譽，同時也對一路上提攜的長官、師長、同事及親友表達感謝之意。蔡力行提及，中央大學的校訓是「誠樸」。從經營管理角度來看，「誠」就是待人以誠、建立互信，有承諾就要盡一切力量做到。

蔡力行指出，這樣才能和同仁、客戶、夥伴或社會大眾建立可長可久的關係。「樸」就是實實在在、不浮誇，不求表面的功力。在科技業當中，不論是技術研發、產品開發、生產製造都應如此。