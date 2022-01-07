指揮中心宣布即日起完整接種疫苗的滿18歲以上民眾，滿12周應接種第3劑，新北市衛生局統計，有128萬人符合資格，侯友宜今也呼籲民眾，趁疫苗現在夠趕快去打，提升保護力是目前最重要的事情。

新北市衛生局表示，新北市接種新冠疫苗最後一劑基礎劑與追加劑間隔至少12周符合人數約有128萬3000人，截至6日已有3萬2517人完成追加劑接種，鼓勵符合追加劑的民眾，可至29區衛生所、415家診所、37家醫院選擇BNT、莫德納、高端及AZ接種，醫療院所相關資訊詳如新北市政府衛生局官網。