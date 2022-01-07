職業籃球聯盟「P. LEAGUE＋」新賽季展開，福爾摩沙台新夢想家去年12月11、12日在台中洲際多功能運動中心進行主場開幕戰，在滿場3000名球迷見證下迎接首勝，7日晚間7點將迎戰台北富邦勇士，館內3000席位門票之前短時間內即被搶訂一空，展現球迷對球隊的支持與熱情。

台中市府運動局長李昱叡表示，職籃賽事十分精彩，感謝球迷朋友踴躍支持。

運動局指出，台新夢想家目前戰績排名坐二望一，今晚將迎戰客隊，賽事精彩可期。現場除了有販售籃球周邊商品的智能販賣機、互動體驗遊戲攤位、由球團打造的「夢想商店」，以及憑線上優惠券兌換台新夢想家聯名口罩等多項好禮活動，這次更搶先開賣新款「無庸置疑短TEE」及犀牛盾RhinoShield聯名款手機殼等運動商品。

李昱叡感謝福爾摩沙籃球發展協會、P. LEAGUE＋再度與市府合作，感謝教練團用心指導及球員們的精彩表現，以及所有熱情粉絲們到場加油，讓賽事圓滿成功，後續也將持續深耕在地籃球基礎，邀請國內優秀菁英隊伍到台中交流球技。

運動局說，此季台新夢想家共有15場例行賽事於台中洲際多功能運動中心進行。