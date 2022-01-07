新竹縣竹東鎮中山國小已經使用57年，受到耐震能力不足，由教育部國民教育署補助經費，將拆除重建，7日上午舉辦開工動土典禮，新竹縣長楊文科、教育局長楊郡慈等人到場參與，新建大樓預計將新設2班幼兒園，及地下停車場，提供竹東鎮在地優質、平價的教保服務。

縣長楊文科致詞時提及，感謝立委林思銘協助爭取規畫地下停車場，讓人、車分道，學生在校園內更加安全。楊郡慈表示，新建校舍由曾獲獎的建築師林威政設計，以務實、簡約風格為主，以學生為中心，規畫學習、藝術、表演、參與等空間，期望成為學生探索與互動的場所。

此外，校園入口空間、校內主要軸線也會重新設計，並以學生為主體，融入特色幼兒園等空間，地下停車場也預計採取人車分流，保障師生行走的安全。

中山國小校長郭碧玄表示，中山國小拆除重建經費達1億8539萬1000元，校舍樓地板面積達3710.9平方公尺，地下平面停車場面積則為1239.03平方公尺，新建大樓預計為3層樓，將有18間教室，包含15間普通教室、3間幼兒園教室，地下平面停車場則將有33個汽車位，全案總工期為500個日曆天。

中山國小A棟校舍拆除重建暨幼兒園與地下停車場興建工程，7日正式開工動土典禮，中山國小的管樂隊、太鼓隊、民族舞及鼓陣、獅陣均上場表演，展現學生才藝，並由楊文科主祭，祈求工程順利。