綽號「台獨機關槍」的李柏璋，去年疑利用Ptt帳號「CrazyWinnie沒品維尼」在網路上幫涉嫌施暴立委高嘉瑜的林秉樞帶風向洗白，李柏璋日前另因「CrazyWinnie沒品維尼」帳號，在Ptt棒球版上影射統一獅球員潘傑楷外遇，遭潘提告，台北地檢署7日依加重誹謗罪起訴李。

男子李柏璋去年在林秉樞施暴立委高嘉瑜案期間，利用Ptt帳號「CrazyWinnie沒品維尼」在網路發文帶風向，指高嘉瑜的前男友「小馬」在林秉樞母親喪禮鬧場，幫林洗白。

結果網友起底「CrazyWinnie沒品維尼」，其實就是李柏璋，李還否認自己是「CrazyWinnie沒品維尼」。

但因為「CrazyWinnie沒品維尼」曾在去年1月間，在棒球版發表「睽違已久奪下榮耀的國中棒球隊季後花絮」系列文章，提及球員「老婆待產還約炮隊上妹妹到房間」，還提示「當事人去年最精彩的一球，我想大家絕對都還印象深刻。就是在台南球場，打者人都已經跑回本壘慶祝，卻發現被CF接殺那個PLAY」。

統一獅球員潘傑楷認為該文章影射他，憤而提告，檢警追查「CrazyWinnie沒品維尼」IP，發現是從李柏璋的手機登錄，將李送辦。

檢方調查時，李柏璋坦承是他發文，辯稱是球隊內部人員講述此事，但他因保護消息來源，無法透過，他另向檢方表示，要提供球員與妹妹的照片截圖為作為證據，卻始終提不出來，檢方不採信他說詞，今依加重誹謗罪起訴。