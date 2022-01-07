針對反坤輿自救會與立委赴監察院陳情，指坤輿案涉違反農業法規1事，苗栗縣政府農業處與環保局7日下午回應，農業處係依「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」共同審認。環保局則照環保署訴願審議委員會的決定內容，遵循訴願法相關條文規定，恢復業者試運轉計畫。兩單位均強調，過程秉持專業與嚴謹態度，從嚴把關，行政部門依法行政，當無圖利疑義。

環保局指出，縣府於2021年3月5日中止坤輿公司試運轉計畫，但坤輿公司事後向環保署提起訴願，經環保署訴願審議委員會於2021年9月24日作成撤銷原處分決定，環保局乃依訴願法第95條「訴願決定確定後，有拘束各關係機關之效力」，及第96條「原行政處分經撤銷後，須重為處理者，應依訴願決定意旨為之」，據此恢復坤輿試運轉計畫，期間自2021年12月27日至2022年1月28日共33天。

環保局重申，此案依法行政，秉持公正、專業、嚴謹的態度與立場，嚴格把關，審核過程亦邀相關領域的專家學者現勘及專業審查，確認符合法規及環工等專業學理後，始同意核准試運轉。環保局後續仍將依法審查業者所提各項環保許可申請並加強查核，督促採行各項環保措施且須符合法規標準，避免影響環境品質。而自救會另向行政法院提起行政訴訟，縣府已針對其疑義提報相關資料供法院審酌釐清，最終再依判決結果辦理。

縣府農業處也強調，全案均依「農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點」規範，會同相關單位共同審認，絕無自救會所指違反審查作業要點等農業法規情事。