兩個人在一起，因為生長背景不同，個性、處事手段也有所差異，需要不停磨合，感情才能走得長久。不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座談戀愛有個通病，一旦遇到問題就會想用分手來解決，經常讓對方措手不及。

▍白羊座

白羊座若是單方面提分手，代表他們已經忍無可忍，雖然他們深知兩個人一起過日子，總會有大大小小的矛盾產生，他們也願意包容退讓，以為時間能解決一切，期盼有朝一日另一半能夠改變，但是漸漸地他們發現，問題只會愈發變本加厲，所以當下次再遇到同樣的狀況時，就會堅決提出分手，不想再虛耗自己的情感。

▍巨蟹座

巨蟹座天性悲觀，一遇到矛盾就會把事情往特別糟糕的方向想，認為另一半就是不愛自己了，否則怎麼會讓自己傷心難過。接著巨蟹座就會不斷腦補、在心中上演小劇場，甚至越想越氣，想要馬上跟對方分手，在他們看來，只要分手，自己就不需要再為了對方傷心難過，但當巨蟹座恢復理性後就會為自己衝動的決定感到後悔。

▍射手座

射手座崇尚自由，感情中不懂得避嫌，就算有對象也會忍不住對其他異性開撩，當跟另一半有矛盾時，射手座就會用分手來解決，畢竟他們有很多選擇，只要他們願意，隨時都能夠開始一段全新的感情。而且射手座還會覺得都是對方不懂事，才會讓事情走到這一步，將所有責任歸咎到另一半身上。

▍水瓶座

水瓶座生性淡漠，即便早早就愛上了，然而隨著交往越深入，當初的新鮮感也逐漸消磨掉，他們對這段感情也越提不起勁，就像是雞肋一樣的存在，食之無味棄之可惜。所以一旦兩人出現矛盾，水瓶座往往都能果斷提出分手，因為他們不想要再委屈自己向對方低頭，彼此也不會再有任何糾葛。