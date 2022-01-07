瑞士央行(瑞士國家銀行)在周五發布了臨時業績報告，指出2021年獲利預計約在260億瑞士法郎(約282.2億美元)；過去一年股市的興旺，使得該行的外匯投資價值增加了數十億美元。

瑞士央行在外匯投資的獲利為略低於260億瑞士法郎；其中外匯投資也包括價值1兆瑞士法郎的股票和債券，瑞士法郎長期的壓低，也讓該投資得益。

瑞士央行在黃金的持有方面虧損了約1億瑞士法郎。

瑞士央行年度利潤預計將高於2020年的209億瑞士法郎。此一業績表現，意指瑞士央行將支付不變的每股15瑞士法郎股息，這是法定最高上限。根據去年簽署的新協議，瑞士央行最高對瑞士政府和地方當局支付60億瑞士法郎。

瑞士央行將在三月公布最終的業績報告。

瑞士央行並沒有公布第四季業績細節。然瑞士法郎的升值，可能會減低外匯投資的收益表現；在10月至12月間，瑞士法郎對美元和歐元雙雙上升。