接棒今日甫上市的友達(2409)小金雞瑞鼎(3592)，華碩(2357)小金雞力智(6179)今日公開申購抽籤出爐，以承銷價589元，今日興櫃收盤價823元，抽中的幸運兒每張潛在利益為23.4萬，本次公開申購股數為2220張，但總計湧入逾50萬名投資申購，凍資資金高達3000億元，換算中籤率僅有0.47％。

力智為華碩轉投資，承銷價為589元，由於先前力智股價一度站上900元大關，市場就喊說潛在利益高達30萬，惟近期力智近期股價適逢修正整理，今日在興櫃市場收跌5.14%、報在823元，初估每張潛在利益為23.4萬，本次最後合格申購筆數為466082筆，中籤機率為0.47%。

力智為業界少數同時具備PMIC(電源管理IC)及MOSFET(金氧半場效電晶體)兩大產品技術之IC設計公司，在產品整合上較同業更具優勢，領先同業，智力主要產品為功率積體電路(Power IC)與功率分離式元件(Power Discrete)產品線之設計研發，加上有富爸爸華碩撐腰，目前華碩持股力智28.48%。