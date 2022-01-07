勞動力發展署中彰投分署將自1月11日起在農曆年前於台中、彰化及南投地區接力完成7場次「福虎添翼 就業給力」系列徵才活動，邀請怡利電子、美廉社、正新橡膠、碁富食品、天工精密、允強、力麗企業等超過23家廠商參與，共提供上千個職缺。

中彰投分署林淑媛分署長表示，為協助轄區企業解決缺工問題，也讓民眾找到工作過好年，今年特別推出新春系列徵才活動，邀集電子業、製造業、服務業、紡織業及休閒農場等各種業別。

提供門市人員、儲備店長、廠務儲備幹部、工程師、採購專員、業務助理、作業員等各式職缺，最高月薪達60K，由於適值歲末年初，各就業中心配合年節喜氣溫馨送暖，分別備有福袋、春聯、大禮包等新春好禮，要給求職朋友滿滿的喜氣及祝福。

1月11日在台中就業中心首先登場的美廉社徵才活動，祭出要在全國7761村里，每個里都成立社區型連鎖超市的願景。

第2場徵才活動於1月19日在彰化就業中心舉辦，邀請在地知名廠商怡利電子、彥豪金屬、台灣斯巴克等3家，提供生產技術員、業務助理、研發工程師、產線作業員、清潔人員等，逾200個職缺。

南彰化轄區幅員較廣，員林就業中心本次徵才首創山海線據點同步辦理，將於1月22日在該就業中心及埤頭鄉公所2樓同時辦理聯合徵才，現場有13家廠商參與面試，釋出608個職缺，求職民眾亦可透過視訊方式串連面試。

南投就業中心1月11日於竹山台西客運、12日於南投就服台、13日於埔里分站，以及1月19日於南崗工業區服務中心辦理面試活動，共有10家廠商將釋出近250個職缺。