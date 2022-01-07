櫃買中心表示，雲豹能源科技公司（6869）在今（7）日送件申請初次登錄興櫃股票，產業別是其他業。

根據櫃買中心資料顯示，雲豹能源成立於2016年2月間，董事長為賴勁麟，主要經營業務是再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務，送件時資本額為11億2709萬元。雲豹能源2020年業績，營收2億1142萬元，稅前盈餘2億1553萬元，每股盈餘2.54元。