歐美服飾消費市場景氣持續熱絡，越南紡纖廠產線復工、紡纖供應鏈產能利用率提升，對化纖產品需求增加，尼龍大廠集盛（1455）2021年第四季單季營收31.21億元，創2年半以來單季新高；集盛指出，萬物皆漲下，2022年尼龍、聚酯加工絲的報價仍維持在高檔，加上下游下單動能仍強，手中訂單能見度已道第一季底，審慎樂觀看2022年上半年營運的成長動能。

集盛累計2021年全年營收112.18億元，年增46.16％。

越南解封，當地成衣廠、布廠產線陸續復工，對上游的尼龍、聚酯加工絲等產品拉貨動能明顯轉強，集盛表示，終端需求在2021年第四季陸續轉強，下單動能已延續到2022年的第一季。

產品營占中，尼龍粒占45.7％的集盛指出，主要原料CPL報價未來應可以保持平穩，加上公司嚴格控制庫存約在一個月上下，可減少跌價損失風險；需求面來看，客戶拉貨仍維持暢旺，2022年應可延續成長力道。

至於聚酯、加工絲產品，集盛表示，為掌握料源，已持續往上游布局。其中，新建循環造粒廠已於2021年第四季量產，可穩定供應寶特瓶再生粒，以生產環保加工絲產品。此外，為了提升獲利、掌握原料，新建的POY產線已全面量產，可發揮聚酯產品一貫化優勢；2022年還將新增2台新型假撚機，可望再為加工絲增添營運動能。