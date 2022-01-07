星座運勢網站「星座巫師」分析，天秤座、雙魚座、摩羯座的人活得最有教養，就算在盛怒之下依然不會情緒失控，更不會亂罵髒話，給人優雅的印象。

▍1.天秤座

天秤座很注重自己的形象，甚至可說是有偶像包袱，他們不但希望看起來好看，還希望給人優雅的印象，就算在盛怒之下，他們依然能維持冷靜，對方如果惡言相向，他們還是能有條有理的述說自己的想法，絕對不會跟著一起罵髒話，他知道一時嘴快將造成無法挽回的後果，會讓長久以來經營的好形象破滅，所以他們總是顯得非常有教養。

▍2.雙魚座

雙魚座本性善良，待人溫柔，說話總是輕聲細語的，他們在情緒低落或發怒的時候也不會破口大罵，通常是選擇默默生悶氣，如果有人故意激怒他，他們並不會忍氣吞聲，不過不是用髒話回擊，而是據理力爭，有幾分證據說幾分話，在這種爭執的場面之下，雙魚座依然能維持輕柔的語氣，給人非常有修養的印象。

▍3.摩羯座

摩羯座對外表或許沒那麼注重，但很重視顯現出來的氣質，他們不允許自己像個莽漢或潑婦，要求自己隨時都要注意形象，絕對不能亂罵髒話。若是有人無理取鬧，他們依然能冷靜面對，並且條理清晰的數落對方的不是，就算非常憤怒，他們還是會努力壓抑自己的情緒，他知道情緒化不但無法解決問題，還會看起來很可笑，要求自己在任何時候都要拿出修養。