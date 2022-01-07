北京中指信息技術研究院數據資料顯示，2021年12月中國100個城市新房和中古屋平均價格都較前1個月下跌，房價下跌城市數量增加；中古屋價格跌幅擴大，尤以深圳中古屋跌幅最大。

「證券中國」報導引述業界人士表示，由於「二手房（指中古屋）成交參考價」和其他相關政策，深圳中古屋市場持續低迷，市場進入調整階段。在「房住不炒」目標下，各地方政府將再推出因地制宜的措施，部分交易降溫過快的城市，將加快其他扶持類政策的出現。

文章引述中指研究院數據資料指出，2021年12月，全國100個城市新房均價為人民幣1.62萬元／平方公尺（約每坪新台幣23.24萬元），較同年11月衰幅0.02%；中古屋均價為人民幣1.6萬元／平方公尺（約每坪新台幣22.96萬元），跌幅0.09%，較前一期數據資料（11月與10月相比）跌勢擴大0.01個百分點。

從漲跌城市個數來看，2021年12月房價下跌城市數量增加。新房方面，有39個城市上漲、58個城市下跌，3個城市持平；下跌城市數量較11月增加5個。中古屋方面，27個城市上漲、71個城市下跌，2個城市與上月持平，下跌城市數量較11月數據資料增加3個。

中指研究院數據顯示，2021年12月，十大城市新房均價為人民幣2.93萬元／平方公尺（約每坪新台幣42.04萬元），較同年11月跌幅0.04%。中古屋均價為人民幣4萬元／平方公尺（約每坪新台幣57.40萬元），漲幅0.09%。

廣州、武漢、重慶（主城區）、天津、深圳和南京等城市新房價格均漲；上海、成都、杭州、北京新房價格均跌。在中古屋價格方面，杭州漲幅最大；深圳跌幅最大，跌幅0.38%。

「第一財經」報導，2022年開春以來深圳僅賣出一套房子，深圳新房供應量仍在高位，部分中古屋價格將逐漸回歸居住價值。

報導引述業界人士指出，深圳中古屋成交量在2021年創下6年來新低量，因為中古屋價格竟較新房來得高。中古屋價格將漸回歸居住價值，「二手住房成交參考價格」在2021年2月推出後，對於買家購屋心態上也有影響。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110107