共學館7日啟用，瓜山國小學生參加研習活動。（黃金博物館提供）

金瓜石在地導覽員張傳益向謝政達解說礦山共學基地修改前後的老照片。（黃金博物館提供）

黃金博物館礦山共學基地周邊生態景觀區，成為博物館新景點。（黃金博物館提供）

新北市立黃金博物館「礦山共學基地」今（7）日由副市長謝政達主持揭牌啟用儀式，該基地為全國唯一以金銅礦業為核心的地方知識基地。共學館及周邊園區曾是臺金公司員工宿舍，已荒廢多年，透過博物館的整修，成為新北「黃金山城-礦業文化」美學廊帶上的重要樞紐，也是東北角青春山海線上推廣礦山學的重要據點。

謝政達表示，金瓜石擁有台灣最重要的百年金銅礦業遺址及火山特殊地景，共學館周邊環境原先因廢棄垃圾堆置，成為「環境之瘤」，如今已蛻變為兼顧生態、藝術與景觀的「美麗秘境」。

黃博館表示，共學館收藏礦山珍貴文物及全國各縣市地質公園特色岩石標本，陳列百年《礦山寫真帖》、《臺灣採金七百年》等重要史料文獻。1月起，共學館同步展出「憶•臺金」老照片迷你展、「煉金術—點石成金的秘密」主題特展等，介紹礦業百年歷史變遷，呈現礦山多元面貌。未來也將透過豐富的典藏資源及共學環境，持續發掘水金九地區在地文化。

此外，黃金博物館是「黃金山城-礦業文化」美學廊帶推廣金銅礦業文化的重要藝文場館，今年博物館邀請國際知名地景藝術家王文志，於修復後的宿舍遺址區，融合自然地景完成「方舟上的集會所」大型竹編藝術。未來此區將能串聯社區與學校，成為礦山地方知識及美學展演的推廣中心。