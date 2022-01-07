新北市立黃金博物館「礦山共學基地」今（7）日由副市長謝政達主持揭牌啟用儀式，該基地為全國唯一以金銅礦業為核心的地方知識基地。共學館及周邊園區曾是臺金公司員工宿舍，已荒廢多年，透過博物館的整修，成為新北「黃金山城-礦業文化」美學廊帶上的重要樞紐，也是東北角青春山海線上推廣礦山學的重要據點。
謝政達表示，金瓜石擁有台灣最重要的百年金銅礦業遺址及火山特殊地景，共學館周邊環境原先因廢棄垃圾堆置，成為「環境之瘤」，如今已蛻變為兼顧生態、藝術與景觀的「美麗秘境」。
黃博館表示，共學館收藏礦山珍貴文物及全國各縣市地質公園特色岩石標本，陳列百年《礦山寫真帖》、《臺灣採金七百年》等重要史料文獻。1月起，共學館同步展出「憶•臺金」老照片迷你展、「煉金術—點石成金的秘密」主題特展等，介紹礦業百年歷史變遷，呈現礦山多元面貌。未來也將透過豐富的典藏資源及共學環境，持續發掘水金九地區在地文化。
此外，黃金博物館是「黃金山城-礦業文化」美學廊帶推廣金銅礦業文化的重要藝文場館，今年博物館邀請國際知名地景藝術家王文志，於修復後的宿舍遺址區，融合自然地景完成「方舟上的集會所」大型竹編藝術。未來此區將能串聯社區與學校，成為礦山地方知識及美學展演的推廣中心。
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