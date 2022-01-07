台北市長柯文哲今主席防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

「跟不認識的人就戴口罩」 柯文哲：守不住就下令停止內用

新北市長侯友宜宣布唱歌跟拍照一定要戴口罩。台北市長柯文哲今對此回應，其實最危險的是聚餐，如果拍照不可以拿下口罩，那餐廳怎麼辦？認為務實來講，「跟不認識的人就戴口罩，若真的守不住，就下令停止內用，這才是比較需要政府做的決策」。

對於新北市口罩政策加嚴，拍照、唱歌也要戴口罩，柯文哲今在防疫記者會回應，其實最危險的是聚餐，如果拍照不可以拿下口罩，那餐廳怎麼辦？所以，就務實來講，「跟不認識的人就戴口罩」，盡量啦。

柯文哲強調，對他來講真正對醫學上有影響的是聚餐，那才是最困難的決定，他的態度是，「守得住就不要去封鎖這個，如果真的守不住，就下令要停止內用」，這才是比較需要政府做的決策，其他就是說盡量、就配合。

談到稱「非民生」要先升級，柯文哲說明，第一個就是醫院，已經宣布從明天開始升級，現階段有三個地方最危險，機場、旅館跟醫院， 機場怎麼管理是政府的事情，旅館也是一樣、人員訓練、SOP、空調等，那是北市處理，明天開始醫院、長照、安養護、精神照護機構，不再允許看病，這個先封住，「跟民生無關的我們就先動手」。

至於中央稱不會升級，北市升級是否有標準？柯文哲指出，還是取一個平衡，與病毒共存，這就是我們當政府的責任，還是要決定合理的風險，如果要求說一定要零確診、不可以感染，真的就每天在家裡打坐，整個經濟會垮掉，他也不贊成。

柯說，我們也有壓力，反正每天監看，他自己已下令防疫會議要改成線上，確保假日、過年可以運作，病毒不是一天兩天就會從地球上消失，不曉得存在多久，所以還是盡量取一個平衡，盡量不要傷害太多經濟，也會注意風險，所以叫合理的風險，按照醫學上的知識處理。