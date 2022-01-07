今年大學學測1月21日至23日舉行，大考中心規定確診考生不得參加考試也沒有補考，且竟沒有任何相關補救方案。對此，國民黨立委萬美玲向教育部要求必須要有外加名額等補救措施，已獲教育部允諾，招聯會現已研議相關補救措施，最慢下周就會公告。

萬美玲說，今年是108課綱上路以來的首批高中生要參加升學考試，考生壓力本來就很大，加上考招新制規定，指考不考國文、英文及數乙科目，學測成績的重要性更是不可言喻，如果考生因為確診沒辦法參加學測，又沒有任何補償措施的話，等同宣判這些不幸確診的考生必須重考，對這些考生根本不公平。

萬美玲指出，昨日大考中心一公布防疫措施，宣布確診考生不得參加考試也不能補考，更沒有任何補救方案後，即接到老師、家長們的陳情，因此她立即向教育部反映，要求必須給予確診考生補救措施，今日教育部正式允諾，一定會給考生補救措施，且目前已與招聯會研議相關可行的補救方案。

針對外界擔心確診考生無法應考影響升學權益，大學招生委員會回應，將於招生管道提供補救措施，以維護確診考生權益。

大學招聯會執行秘書王文俊表示，近來觀察疫情有升溫趨勢，目前已研議於繁星推薦、申請入學、分發入學3個升學管道提供補救措施，並將於14日前召開緊急應變小組會議討論確認，並盡快公布，籲請各界放心。