苗栗監理站稽查人員7日上午偕同苗栗縣警局，在竹南鎮龍鳳宮附近，查獲1部違規營業的白牌計程車，監理人員當場開單告發，罰款高達10萬元。

苗栗監理站7日上午根據民眾檢舉，在竹南鎮龍鳳宮前對疑似白牌車輛予以攔檢，發現1輛灰色箱型自小客車載客3人，經訪談乘客及駕駛，乘客坦承分別由彰化二林、鹿港地區搭乘至苗栗竹南、桃園新屋地區付費車資1人700元。白牌車司機則辯稱為朋友委託載送，不承認收取費用，但仍被稽查人員識破，開出高額罰單。

苗栗監理站站長蘇淑賢表示，以自用車輛違法經營計程車客運業，將依公路法第77條規定，處新台幣10萬元以上2500萬元以下罰鍰，其非法營業之車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，非滿2年不得再請領或考領，有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照，如此重罰不外乎是希望遏止白牌攬客歪風，並保障合法計程車駕駛權益。

蘇淑賢表示，「白牌車」其實是自用車，不得載客營運，不屬於公路監理機關列管之營業車輛，呼籲民眾現新冠肺炎疫情仍在二級警戒，如有乘車需求應選擇合法之汽車運輸業，千萬不要為了一時方便，而搭乘白牌車輛，若因此讓自己成為了防疫破口，實在是得不償失。