IT服務商緯創軟體（4953）公告2021年12月單月營收6.07億元，首次突破6億元，全年營收也首度突破60億元大關，達61.78億元，創下單月、單季、全年營收同步刷新歷史紀錄的三高佳績。

緯軟表示，2021年緯軟成功攻入中國大陸指標客群，人才團隊的建置逐步到位，奠定營收穩健增長的重要基礎。在指標客群帶來的收入貢獻挹注下，繼6月首破5億大關後，月營收屢創新高，12月一舉跨越6億的里程碑，達6.07億元，月增2.43％，年增32.5％，第四季單季營收為17.46億元，季增9.23％、年增31.0％；全年累計合併營收達61.78億元，以年增21.1％的力道攀高，繳出年成長雙位數的亮麗成績單。

展望2022年，IT高科技、互聯網及智慧製造領域的資訊服務需求仍旺，在成長動能穩定及IT新技術應用蓬勃發展的帶動下，公司對2022年營運樂觀看待。