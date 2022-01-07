富邦金控董事長蔡明興7日獲臺北醫學大學頒發名譽醫學博士學位。蔡明興帶領富邦金控併購成長，邁向永續經營，對於金融產業發展貢獻斐然，同時從1990年起亦大力支持台灣生醫產業發展，成果豐碩，為台灣生技醫療產業發展的重要幕後推手。

臺北醫學大學7日舉行名譽醫學博士頒授典禮，由臺北醫學大學董事會董事長張文昌、校長林建煌率北醫主管及師生參加，中研院院士楊泮池蒞臨致詞。富邦集團總裁夫人蔡楊湘薰、富邦集團董事長蔡明忠及富邦文教基金會執行董事陳藹玲伉儷、儒記投資董事長蔡明玟、富邦慈善基金會執行長蔡明純、富邦育樂董事長蔡承儒伉儷等家族成員齊聚出席觀禮，富邦集團眾多高階主管也到場祝賀。

臺北醫學大學董事長張文昌表示，富邦金控在蔡明興董事長的領導下，服務版圖橫跨壽險、銀行、產險、證券與投信，是國內倍受肯定的金融集團，也是台灣金融控股的龍頭之一。富邦金控秉持著社會共好的精神，致力於弱勢族群的關懷，長期支持文化、藝術及運動發展，關注社會公益，並且鼓勵創新創業，影響力深入社會各個角落。他的卓越領導、經營管理，為他個人及富邦金控贏得無數肯定與榮耀。

蔡明興表示，臺北醫學大學成立逾60年，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」為教育目標，以「醫學教育為本，生醫臨床為用，具社會影響力的創新型大學」為定位，培育超過4.5萬名畢業校友，分佈世界各地，服務社會，造福人群。英國泰晤士高等教育（Times Higher Education THE）2021年9月公布的世界大學排行榜，臺北醫學大學由去年的301-350名，進步到今年的201-250名，大幅躍升近百名，於國內大學校院中排名第2，表現亮眼。本次獲頒臺北醫學大學名譽醫學博士是至為崇高的榮耀，這份榮譽代表的是更堅定的責任與承諾。更期盼之後能與臺北醫學大學有更多互動交流，結合企業與學校的力量，相輔相成，貢獻社會。

蔡明興擁有臺灣大學商學系工商管理組學士學位、美國紐約大學史登商學研究所財務金融碩士學位及天主教輔仁大學名譽商學博士學位。蔡明興曾於美國信孚銀行紐約總部的亞洲部門任職，1983年進入富邦集團工作。

富邦金控及蔡明興亦長期關注生技醫療，於生醫產業進行策略性投資以支持生技產業的育成與培植，近二十年來，富邦金控旗下包含富邦人壽、富邦產險及富邦金控創投已投入超過139億元。為扶植新創，2014年蔡明興以個人名義與鑽石生技投資公司捐贈共新台幣1.5億元，成立永續經營之「臺大鑽石種子基金」，期盼鼓勵創新研發，打造良好創業環境；蔡明興亦是台灣生技醫藥發展基金會（TBF）的捐資者；今年起更擔任國家生技醫療產業策進會(生策會)的顧問。