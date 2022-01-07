農曆年前，出口貨櫃大潮推升運價一路飆！上海航交所出口貨櫃運價SCFI指數7日最新一周報價，續漲62.94點、至5109.6點，連六周創新高，美西線、東南亞線同步創高寫下新天價，歐洲線、美東線也持續攀升。

其中，美西線每40呎櫃運價大漲313美元、至7994美元，東南亞線新加坡航點每20呎櫃運價上漲48美元、至1537美元，兩者同步連續六周創新高。

還有美東線每40呎櫃大漲254美元、至11833美元，周漲3.2％；歐洲線運價每20呎櫃達7777美元，周漲26美元、漲幅0.3％；地中海線運價每20呎櫃達7529美元，周跌6美元。

貨代業者表示，運價持續9周走揚、連續6周創新高，反應塞港加劇下，船舶回不來，艙位吃緊，預期到農曆年前出口旺季，運價都將維持高檔，甚至不排除下周續漲，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）第一季營收獲利可望受惠。