流感疫苗全民免費於6日開始實施，對象包含出生滿6個月以上、尚未接種流感疫苗者，新竹縣去年10月分配到14.3萬劑公費流感疫苗，迄今尚有8000劑，至打完為止，全縣共有23家合約院所提供成人接種、59家提供幼兒接種，民眾可前往新竹縣衛生局網站查詢醫療院所名單。

新竹縣衛生局官方網站內的業務專區，點入疾病管制業務、預防接種，即可查詢到完整的流感疫苗合約院所。

新竹縣長楊文科呼籲，尚未接種流感疫苗的民眾，特別是65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員，務必盡速接種，保障自身及周遭人員的健康。衛生局指出，依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組專家建議，新冠肺炎疫苗與流感疫苗2種疫苗接種間隔應至少7天，避免發生疫苗接種不良事件無法釐清。

欲接種流感疫苗者，可攜帶健保卡、身分證、兒童健康手冊、戶口名簿或居留證等證件，掛號費、注射費仍須自行負擔。