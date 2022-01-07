桃園機場群聚案，再傳1位桃機保全公司女性員工確診，為案17371，台北市副市長黃珊珊今證實，案17371去年12月26日曾經到台北車站用餐，已經進行北車周邊清消。
副市長黃珊珊指出，的確有接到通報，女性保全案17371於1月4日發病、1月6日確診，發病前9天，去年12月26日曾經到台北車站用餐，今天中午環保局已經進行北車周邊清消，等桃園進一步疫調，北市今天接獲通報已在第一時間做好處理。
黃珊珊補充，去年12月26日距離現在將近10天以前，所以可能沒有停業的問題。
桃園機場群聚案，再傳1位桃機保全公司女性員工確診，為案17371，台北市副市長黃珊珊今證實，案17371去年12月26日曾經到台北車站用餐，已經進行北車周邊清消。
副市長黃珊珊指出，的確有接到通報，女性保全案17371於1月4日發病、1月6日確診，發病前9天，去年12月26日曾經到台北車站用餐，今天中午環保局已經進行北車周邊清消，等桃園進一步疫調，北市今天接獲通報已在第一時間做好處理。
黃珊珊補充，去年12月26日距離現在將近10天以前，所以可能沒有停業的問題。
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