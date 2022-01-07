美國聯準會12月FOMC會議紀要，除了顯示加快升息腳步，隨後並將再啟動縮減資產負債表，整體凸顯更為鷹派的內容，然因美國今年景氣仍可穩健擴張，財政法案加持，不致影響美股多頭表現。而在台灣方面，由於經濟表現強勁，2022年第一季法說財報行情樂觀，預期台股短線將進入高盪震盪整理，待消化上方賣壓後，仍可期待元月、年節行情發酵帶動指數上漲。

下周台股加權指數能否由黑翻紅，高權重個股動見觀瞻。據統計，今天上市櫃個股成交市值前十大分別為:台積電(2330)、環球晶(6488)、世界(5347)、聯發科(2454)、元太(8069)、譜瑞-KY(4966)、穩懋(3105)、力旺(3529)、鴻海(2317)、中美晶(5483)，已經全部由電子股包辦，去年交易火熱的航海王已經不在10大排名之列。也透露了電子股重回主流之姿！下周大立光(3008)和台積電(2330)將舉辦法說會。

日盛投信投資團隊表示，台灣元月重量級法說會登場，市場預期包括光學、半導體龍頭等都將捎來正面消息。此外，景氣對策燈號連十紅，11月外銷訂單連續21個月創下新高，整體經濟基本面展望樂觀，惟須留意1月26日FOMC會議可能對升息再次釋出進一步訊息。但因Omicron疫情於1月起大幅上升，已影響美航空、餐飲、購物中心活動，1月就業數據可能轉弱，Fed縮表時點或許不如市場預期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，展望2022年，市場擔憂的升息影響評價問題預期將被強勁的企業獲利成長抵銷，通膨預期也在2022年第一季見高點，負面因子可望逐漸淡化。台股最大利多主要是便宜，雖然指數已創高，但截至去年11月底台股本益比14.21倍，位於歷史區間下緣，2022年盤勢仍正向看待。產業方面，電子股可留意半導體供應鏈、5G手機、伺服器、汽車電子等族群；傳產股可關注金融、水泥、鋼鐵、紡織、電動腳踏車、汽車、貨櫃、高爾夫球頭等族群。