韓國LG電子7日預估2021年第4季季報，因家電產品熱賣，營業額可望創下有史以來單季最高。不過，物流成本增加，以及原物料取得變貴，營業利益可能會減少。

LG指出，上季的營收可望達到21兆韓元，約175億美元，年增20.7%。但是，營利可能為6816億韓元，年減21%，比市場預估值8137億韓元要少16.2%。累計LG在2021年的總營收將達74.72兆韓元，營利預計為3.86兆韓元。

不過上季若跟2021年第3季相比，LG電子的營利與營收可望雙雙成長26.1%與11.8%。

Kiwoom證券指出，北美市場對LG高檔家電產品的需求方興未艾，在汰換家電推動下，LG未來的營收還是可以期待的。

7日，LG電子股價收漲1.85%至13.75萬韓元，比大盤上漲1.18%來得優異。

計畫訂於元月下旬，LG將釋出各業務部門更詳盡財報數字。