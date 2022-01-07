卓越(2496)2021年12月合併營收0.59億元，年增0.92％，而第四季因學員開課回升，第四季合併營收1.79億元，年成長1.72％，為五季來最高，2021年合併營收6.62億元，年減14.75％。卓越表示，第四季主要受惠台灣疫情趨緩，並向下拓展國中、國小領域，其中，陳立小學堂近兩年積極發展幼兒、小學STEAM領域，並推出小班制實體課程、合作私校課程等策略，第四季陳立小學堂營收年成長95.58％，占整體營收比重由2.76％攀升至5.31％。

卓越指出，隨著高三學測、國三會考即將來臨，帶動考前衝刺班、讀書衝刺營等課程報名熱絡。而旗下陳立教育持續佈建K-12領域越趨完善、積極衝刺聚焦幼兒、小學STEAM領域業務，同時為因應現代教育逐漸重視核心素養發展，針對旗下陳立教育規劃推出TMT(中小學數學能力檢定考試)課程、APCS(大學程式設計先修檢測)課程等多元課程，以滿足學員素養教育需求、豐富學習歷程、提升競爭力。此外，陳立小學堂旗下教材認列成本已於2021年攤提認列，隨著陳立小學堂營收比重逐步提高，有利於提升獲利能力。