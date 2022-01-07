工業電腦廠融程電(3416)公布2021年12月自結合併營收2.41億元，月增達20.56％、年增達33.94％，創同期新高、歷史第三高，使第四季合併營收6.22億元，雖季減8.82％、仍年增達9.43％，改寫歷史次高。累計全年合併營收25.01億元、年增達35.49％，改寫歷史新高。

由於耶誕節前海運塞港問題持續惡化，船期導致訂單出貨不順、無法及時滿足訂單，融程電去年10月營收因而出現「雙降」，但因客戶拉貨動能不墜、後續訂單能見度維持良好，使11、12月營收持續回升，使第四季營收僅較第三季新高略降、仍改寫歷史次高。

融程電受惠多項指標性大單入袋，去年以來營運成長動能維持強勁，帶動全年營收成長達35％、順利達成逾3成目標。雖面臨供應鏈吃緊導致零組件缺料挑戰，但在規模經濟顯現帶動採購成本下降、配合生產效益提升下，預期去年毛利率可維持不低於34％水準。

展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、車載電腦及醫療保健等四大快速成長領域，並陸續取得數家一線新客戶訂單，目前正積極布局2022年首季訂單出貨動能，致力達成公司原訂成長目標。

此外，融程電跨足強固型筆電市場，目前已小量出貨，預期第二季起帶來較顯著營收貢獻。同時，公司積極投入公共安全應用整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務、類比通訊轉數位通訊、5G和雲端整合等提供完整方案。

融程電表示，公司將持續擴大營運版圖，在多成長引擎驅動下，目標未來5年營收每年均維持穩健成長、力拚營運持續創高。除了自體成長外，公司亦不排除透過併購擴張版圖，進一步增添營運成長動能。