桓鼎-KY(5543)四大事業群智能穿戴、儲能與鋰電池應用、創能基建、節能建材的客戶需求激增，2021年12月營收達4.77億元，月增36.5%、年增246.2%，全年營收達28億元，年增181.8%，創下歷史新高紀錄。

展望2022年，桓鼎將發表綠電儲能牆(Energy Wall)列為首要目標，也計劃於上半年提供儲能案場建置及EMS(Energy Management System)運營服務；另在元宇宙智能穿戴精密電池、輕型電動載具如電動自行車電池、及中大型工業儲能系統電池等客戶大量訂單挹注下，桓鼎集團已積極規劃擴產，力求及早滿足客戶訂單日益激增的需求。

在全球綠能環保政策加速進行及電能緊張之隱憂下，桓鼎集團立足於節能建材與鋰電池應用領域多年的基礎上，2021年積極開發結合電池模組與建材之新型電力系統-綠電儲能牆(Energy Wall)，目前已進入開發設計階段，未來將可多元廣泛應用於居家、商辦/商場、工廠等各類型建築中。桓鼎集團挾電池模組與建材基建兩大領域之厚實技術背景，未來將成為市場設計生產及架設儲能牆(Energy Wall)技術的不可或缺要角。

此外，桓鼎集團於節能建材產品與全球前五大天花解決方案商OWA合作多年，深耕全球銷售渠道，未來將有助加速儲能牆(Energy Wall)產品推行於全球市場的銷售通路。