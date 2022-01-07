疫情中，去年迎來50周年的洪建全基金會，持續關注社會脈動和求新求變，今年催生出藝術家林沛瑩個展，嘗試以「病毒圈」(Virosphere)的新視野切入，呼應人類與生命個體相互依存的本質，藉由作品開展出人類與病毒共存的辯論。

第三屆銅鐘藝術賞「互生Inter-(Being) 林沛瑩個展」將於2022年1月7日，臺灣當代文化實驗場（C-LAB），通信分隊展演空間展出。作品除了與台灣、荷蘭的跨域協作之外，訊聯生技也以基因檢測技術支持藝術家的《相即共⽣練習簿-族譜X》。

林沛瑩的《相即共⽣練習簿-出神1：1》則創造出病毒與人類的對話關係。作品以COVID-19冠狀病毒 SARS-COV-2分⼦⽣物結構層次中的節奏、速度與動作，透過手工針織形構出病毒外套膜—棘蛋白S (Spike Protein)，模擬電子顯微鏡下的病毒蛋白質複製機制，並以當代薩滿召喚冠狀病毒靈的降靈，藉由多宗教樂曲及肢體律動，書寫出病毒靈性的文化儀式。

另外三件作品也以病毒為鏡，揭示⼈類與病毒深層的交疊：《邊界溶解》建構病毒爆發的想像敘事體，收集疫情下人對病毒所隱藏的慾望恐懼；《相即共⽣練習簿-族譜X》結合訊聯生物科技的基因定序檢測，透視微生物家族是人類祖先的可能性、以及《合⽣體初⽣宣⾔(⼈類版)》十個跨物種合作基本⾏為準則，初生學習與微生物共處的新模式。