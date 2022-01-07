大陸外交部發言人汪文斌7日主持例行記者會。有記者就北韓方面宣布因疫情防控等原因無法參加北京冬奧會一事提問。

汪文斌表示，中朝是山水相連的近鄰，兩國之間有著傳統友好合作關係，中方籌辦北京冬奧會以來，北韓始終予以積極支持，對北韓1月5日重申支持和聲援中國舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會表示感謝。

汪文斌說，這次北韓由於一些特殊原因無法參加北京冬奧會，中方表示充分理解，中方願同北韓繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動中朝傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。