農委會主委陳吉仲7日參加農田水利署於南投縣草屯鎮平林里舉辦的擴大灌溉服務開工典禮時指出，農田水利會改制及成立農田水利署的重要政策目的即是擴大服務農民，是政府實踐照顧農民的重要作為。

陳吉仲指出，平林里透過農水署推動擴大灌溉服務政策，導入農業灌溉的專業協助，解決了水的問題，後續農民在用藥安全、作物改良、品牌及行銷等各方面的需求，農委會相關單位都會一起來輔導，透過建立良好的農業環境，創造「青農返鄉」的契機，讓年輕世代與在地居民發揮1+1無限大的潛能，並且可促進農村多元發展，均衡城鄉差異達成地方創生。

農委會指出，2020年11月15日行政院長蘇貞昌到平林里關心農民，經瞭解當地耕作環境，農民反映長年面臨水源不穩、高成本取水等問題，蘇貞昌提到，台灣山高水急，政府必須將珍貴的水資源留下來，全力支持擴大灌溉服務政策，並指示該會務必積極辦理全區灌溉用水調查、規劃，透過取水、抽水、蓄水、配水及管路工程等適當的農田水利設施，引入烏溪的水灌溉平林里面積225公頃農地，讓當地300戶的農友有水可用。

農委會表示，草屯鎮平林里位於九九峰下方烏溪河畔之河階台地，是南投縣優質巨峰葡萄及黑葉荔枝主要產區。過去一年來，經過調查現地灌溉需求、水源條件、施工用地等重要條件，已完成全區灌溉系統設計，並於2021年4月完成取水設施工程，將烏溪的水引入平林里農地，未來將陸續興建沉砂池、調蓄池和輸水管線等公共設施，用實際作為具體回應並展現政府對農民的照顧措施，企盼全面具體落實擴大灌溉服務政策。

農委會說明，7日是平林整體灌溉系統的開工典禮，首先完成加壓池以及沉砂池，未來將設置公共輸、配水設施，完成平林里農作區灌溉輸水網絡，另農民田間灌溉還可依照農作需求，因地制宜申請管路灌溉設施、調蓄設施、調節控制設施、動力抽水設施等最高40萬元的設施補助，未來該會亦將導入灌溉管理專業，陪伴地方建立公平及穩定的用水秩序，永續經營用水管理。