受惠品牌客戶量產訂單充沛等利多因素，鈺齊-KY公司（9802）7日公布自結2021年12月合併營收達16.46億元、年增11.93％，超過2021年8月15.03億元，創歷史單月新高，第四季合併營收44.98億元、季增8.4％、年增50.99％，創單季新高，2021年度合併營收155.44億元、年增37.01％，創歷史新高。

鈺齊表示，雖然第二季遭逢新冠疫情嚴重衝擊，但下半年已逐月站回正常營運增長軌跡，整體營運表現，將優於上半年，雖短期營收認列表現，仍受全球運力所影響，然在品牌客戶量產訂單充沛飽滿、產能加速擴增有成、生產效能實質提升，及集團金流控管得宜之下，集團整體產銷營運規模，已實質躍升一階，直接造就2021年12月、第四季，及全年度營收，均創歷史新高。 鈺齊集團經營團隊始終堅持關鍵核心價值，致力打造中長期營運發展基磐，自2020年度盈餘分配，改採半年配之後，期將公司經營成果，更為即時的回饋給全體股東投資大眾，也藉此可彰顯集團財務結構的健全性，及對金流運籌之管控力，當然也是對公司治理層面更上一階的自我要求。

回顧2021年經營成果，鈺齊表示，上半年合併營收達68.96億元，稅後淨利4.55億元，EPS2.45元，經董事會決議，將配發每股配息1.23元，配息率50.2％，除息交易日訂為2022年3月15日，除息基準日3月21日，預計4月15日發放現金股利。

展望未來，鈺齊強調，新冠疫情恐將無法在短期內消退，然而不管將來疫情發展情況為何，集團跟眾多國際運動休閒品牌，皆樂觀預判消費者，將會改變生活步調及消費習性，人們也將從追求快時尚，轉化成更為重視功能性、舒適性與穿搭性，進而體認經濟發展與健康生活必須平衡兼顧。

因此，在銷售通路端成品鞋庫存水位偏低，且在終端消費銷售情況良好及健康意識抬頭之下，可預見的未來，全球製鞋產業將會有結構性與基本需求的成長，也將會發生供需失衡的現象。所以，公司如何將外部危機，順利轉化為成長契機，經營團隊必將採取各種務實性、機動性及創造性專案措施，堅持原則與創造價值，持續平穩擴增新產能，戮力布局打造下一波營運成長動能。