反聖嬰寒冬發威，羽絨服代工大廠廣越（4438）12月營收14.87億元，年成長190.70％，創歷年單月新高；廣越預期，手中訂單能見度已到第二季，看好2022年第一季也可望擺脫傳統淡季，成為史上最旺第一季。

廣越累計2021年全年合併營收130.09億元，年成長6.77％。

越南各廠已分階段陸續復工，2021年11月工廠復工率達85％左右、12月工廠復工率更達95％左右；廣越指出，2021年11月及12月皆爆量出貨，12月營收更較前一年同期接近2倍成長，使原本是傳統淡季的每年第四季，在2021年成為史上首度旺季模式。

廣越指出，紡織成衣全球主要供應鏈越南斷鏈3~ 4個月，全球各知名品牌庫存水位降至新低。加上反聖嬰現象發威，全球寒冬氣候再現、寒冷空氣在北美以及歐洲陸續報到，加碼助攻羽絨衣需求持續上揚，讓廣越2021年第四季業績明顯由淡轉旺。

由於多數國際各主要港口塞港及空運機場延誤出口因素仍存在，廣越表示，仍有部分成品出貨遞延至2022年1月，且，手中訂單無虞，因此預期2022年第一季的營運仍會是「淡季轉旺」。