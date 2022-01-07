馬路真的有馬！ 車道驚見駿馬奔馳亂入

台中市大里區中正路今（7）日上午9點多突然出現兩匹駿馬在車水馬龍的車道上奔馳，不少駕駛與民眾看到這一幕，嚇到趕快打110報警，轄區霧峰分局成功派出所為恐馬兒防礙交通，立即發動搜索，終於在大里區美村路瑞城公園發現馬兒在吃草，也立即通知年約40歲的洪姓飼主到場帶回，並依違反道路交通管理處罰條例對飼主進行裁處。

霧峰分局成功派出所副所長王奕程指出，上午9點多先是接獲在霧峰四德路飼養馬匹的洪姓飼主報案，指稱他養的兩匹駿馬掙脫縄索由霧峰區往四德路奔走，沒想到過沒多久，勤指中心陸續接獲民眾報案，指稱大里中正路發現兩匹馬亂入馬路，相當危險。

台中市大里區中正路今（7）日上午9點多突然出現兩匹駿馬在車水馬龍的車道上奔馳，引發用路人騷動。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

警方出動協尋，最後在大里區美村路瑞城公園發現馬兒在吃草。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

也有民眾表示，看到2匹駿馬從大里區瑞城一街往瑞城國小方向奔跑，警方立即出動協尋，最後在大里區美村路瑞城公園發現馬兒在吃草，距離飼主圈養的基地約有三公里遠，警方也立即通知年約40歲的洪姓飼主到場將馬兒帶回，以防止馬兒危害交通，甚至造成馬兒死傷。

經了解，年約40歲的洪姓飼主在霧峰區四德路飼養3匹馬，其中2匹馬7日上午偷跑出來放風，沒想到引發用路人一陣騷動；警方表示，該案已違反道路交通管理處罰條例規定：疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處新台幣三百元以上六百元以下罰鍰，已當場依法舉發。