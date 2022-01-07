「天穿日」是客家傳統節慶，新北市客家局預計2月20日在新北市客家文化園區舉辦傳統的祭天儀式，今年以「角色扮演」作為天穿日活動主題，但因Omicron威脅來勢洶洶，加上桃園機場群聚案迄今已累計12例確診，客家局表示，活動會依疫情做滾動式檢討及修正，如停辦會比照去年轉為線上辦理。

客家局表示，天穿日源於女媧補天的神話故事，為客家特色節慶，客家局為選出創意滿分的角色扮演者，只要參加Cosplay創意補天徵件活動，就有機會獲得高額獎金及拍攝個人補天特寫，徵件活動預計遴選120名得獎者，金獎者可獲獎金1萬5000元，總獎金15萬元，徵件活動即日起至19日止，邀請大小朋友發揮創意，用角色扮演重現天穿日女媧補天的故事。

客家局長林素琴表示，想要投稿拿獎金及拍攝美美的個人特寫，首先需要提交個人原創的角色扮演照片，扮演主題不限，只要不違反善良風俗，不管是鬼滅之刃的禰豆子，還是冰雪奇緣的Elsa都可以成為創意補天的主角，另要提交創意補天文案，可參考客家天穿日故事的「女媧補天」內涵，結合自身的角色扮演主題，創作獨一無二的補天故事。

客家局表示，2月20日活動當天，新北市客家文化園區除舉辦傳統的祭天儀式，還有結合角色扮演的天穿闖關任務，及三峽在地特色產業藍染體驗。相關活動訊息可上新北市客家局Facebook粉絲專頁查詢https：／／www.facebook.com／ntpchakka／。