有一位網友日前上網抱怨，賣房時遇到一位自稱要買給家人住的買家，沒想到當他降價出售後，卻發現那位買家迅速將房子抬價出售，令他錯愕不已也十分後悔，引起網友們熱烈討論，有從事房仲的網友留言表示，原Po在賣房時透露該物件是繼承來且是第一次賣房，就已經被投資客盯上了，甚至直言這種案例很常見，有投資客甚至直接抬價40%就轉手將房屋賣出。

該名網友在PTT論壇上表示，該棟房產是繼承得來也是自己第一次賣房，陸陸續續有人來看房，但都沒有進一步消息，因此決定降低售價，沒想到就在降價後不久就有人來出價，表示是要買來買給家人住。

聽到是要給家人，原Po心軟稍稍降低價格，再加上該房本身有漏水等缺點，價格又再被砍，最後以同社區倒數第二低的價格賣出，沒想到，買家稱「給家人住」其實只是幌子，對方隨後提高40%的價格賣房，一來一往讓原Po感到相當錯愕也後悔不已。

此篇文章釣出從事房仲業的網友回應，直指對方可能是得知原Po是第一次售屋且房產是繼承而來後，就已經開始布局，此外，他也透露這種案例其實相當常見，「有的投資客真的只是轉賣，甚至連清掃或粉刷等簡易翻新都沒有，就直接加價40%賣出，直接大賺一筆。」

他補充說道，「近來接手的案件，半年內轉一到兩手的，回去看房屋異動明細，前手大概10件有8件，就是你這種繼承來賣房子，然後給人賣高的。」