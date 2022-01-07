西濱快速公路台61線素有「窮人的高速公路」之稱，2019年公路總局結合「看見台灣」齊柏林導演生前作品，完成「海路漫行台61線」空拍影片介紹中部路段，廣受好評；7日再發表「台61線海路漫行Ⅱ」介紹雲嘉南路段，同樣也是和齊柏林基金會合作，從空中鳥瞰台灣西部稻田與蚵棚、海景與魚市共同譜成的美麗篇章。

公路總局局長許鉦漳表示，為何要拍「海路漫行」？主要是台61線這條路蓋了30年，沿途經過廟宇、濕地等，開墾困難，徵收、補償更是複雜，公路總局自己當然也有拍一些影片，不過那些影片主要是記錄工程人員的努力，「但是路是要讓人用的！我們造路的過程，發現西部小鎮都很有特色，因此我們不只希望把人從八里『運輸』到台南，而是希望大家從八里『玩』到台南，看見西部濱海公路的美景、美食和人文，也希望藉此帶動西部濱海的繁榮。」他並表示61線現在服務八里到曾文溪的民眾，未來將延伸到高雄。

「台61線海路漫行Ⅱ」片長8分15秒，有齊柏林導演生前作品，也有無人機拍攝的畫面，呈現西濱快速公路雲嘉南路段既簡樸又富庶的景象。片中介紹的特色景點包括：成龍溼地、椬梧滯洪池、雲林口湖休息站、鰲鼓溼地、嘉義布袋漁港、好美里彩繪村、八掌溪出海口沙洲、北門鹽田及魚塭、水晶教堂、將軍漁港、台南南鯤鯓代天府、台江國家公園、七股瀉湖、八棟寮村落、七股溪橋、國聖燈塔等共計16處，最後並感性表示：「長達300多公里的台61線，不管是歸人或旅人，希望你都能找到一段屬於自己的海岸線。」