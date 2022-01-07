全館家電9折，大家電激省65折起，其中大電視直接激省3萬。（柯宗緯攝）

歡慶民族店三星智慧館以全新面貌登場，力邀啦啦隊女神粿粿化身一日店長為SES 全國高雄民族店開幕應援，現場更有一元競標以及闖關活動。（全國電子提供）

全國電子1月7日至1月16日祭出開運破盤限時特惠，全館家電9折，大家電激省65折起，其中大電視直接激省3萬。而歡慶民族店三星智慧館以全新面貌登場，力邀啦啦隊女神粿粿化身一日店長為SES 全國高雄民族店開幕應援，現場更有一元競標以及闖關活動。

全國電子開運破盤限時10天，業者指出，滿額再享精選商品加一元多一件，全國電子加碼回饋下殺，破盤不僅全館家電9折，大家電更是下殺65折起，開春破盤優惠殺不停，洗衣機下殺萬元65折起，大電視更是激殺3萬元回饋給消費者，週末綠點十倍送買空調最高再送2000元，貨物稅減徵再退2000元。

此外，新春開運限時優惠好康享不完，尊享LINE Pay 3C獨家優惠購買全國電子四大家電商品滿2萬送888 LINE POINTS，聯手12家銀行最高送萬元購物金，指定商品全國電子好康回饋超過8萬元。

另方面，全國電子門市高雄民族店，1月6日三星智慧館換新裝，邀請到全國電子總經理林政勳、台灣三星電子總經理鄭泳煥為「三星智慧館 全國高雄民族店」開幕獻上祝福，替門市的1月6日至1月11日開幕六日慶拉開序幕。

開幕當天啦啦隊女神粿粿現場炒熱氣氛並擔任一日店長與粉絲進行一元競標活動，歡慶開幕祭出民族店獨家超殺好康「買手機送平板」，購買Galaxy Z Flip3旗艦摺疊系列即送Galaxy Tab A7 Lite平板，限量10組，送完為止。更有趣味闖關活動，完成指示即可免費獲得「SAMSUNG｜吃月的人」人氣聯名點心乙份。