大成鋼12月合併營收為72.83億元、年增21.77％ 16:302022/01/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於鋼價仍高與美國流通市場銷量穩定，大成鋼（2027）2021年12月合併營收為72.83億元、年增21.77％，累計合併營收為970.58億元、年增63.69％。 《電腦設備》宜鼎去年營收首破百億元 年增42.56％ 耕興12月營收4.12億元創歷史新高 #大成鋼 #合併營收 #鋼價 #仍高 #美國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《光電股》牧德去年營收年增14.71％ 今年挑戰新高 08:182022/01/07 財經 《國際產業》升息消息影響 倫敦銅價估本周跌深 15:402022/01/07 財經 鈺齊自結2021年12月、Q4及全年合併營收均創新高 16:272022/01/07 財經 《半導體》宏捷科缺料苦 外資降目標價至150元 17:222022/01/07 財經 《半導體》景碩上季、去年營收齊創高 今年成長動能續旺 10:342022/01/07 財經 《電子零件》營運四主軸 詮欣獲利可期 08:352022/01/07 財經 《光電股》玉晶光去年營收登峰 Q1拚年增 17:052022/01/07 財經 上銀2022年營收及獲利追求兩位數成長 10:592022/01/07 財經 《國際經濟》美國12月新增就業可望倍增 全年估創新高 15:572022/01/07 財經 美印太事務官重申政策不變 確保台海和平穩定 03:342022/01/07 國際 美國聯合歐盟抗中 戴琪挺立陶宛 解決經濟壓力 04:102022/01/07 全球財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 他賣房做錯1件事少賺40％！房仲揭密：被投資客盯上了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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