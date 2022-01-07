唐榮12月營收為12.40億元 年增45.01％ 16:302022/01/07 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 唐榮（2035）伴隨鋼價在高點，2021年12月營收為12.40億元、年增45.01％，累計營收為168.13億元、年增55.26％。 大成鋼12月合併營收為72.83億元、年增21.77％ 《半導體》突破500億元 旺宏去年營收年增27％創高 #唐榮 #月營收 #伴隨 #鋼價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》豐達科上月、上季營收攀高 去年下滑16.3％ 11:082022/01/06 財經 塞港解套？宏達電12月營收月增24.6％ 16:122022/01/06 財經 《半導體》十銓去年營收成長2％ 今年拚增2成 15:402022/01/07 財經 興勤12月營收6.52億 寫半年新高 18:292022/01/06 財經 勤凱2021年營收17.35億元 再創歷史新高 15:012022/01/06 財經 貿聯12月及2021年營收創新高 10:112022/01/07 財經 緯軟12月營收首次突破6億元 全年營收寫歷史新高 16:192022/01/07 財經 維田去年12月營收暴衝 Q4、全年同步登高 18:292022/01/06 財經 《食品股》中華食上月、2021年 營收創新高 14:492022/01/07 財經 《紡纖股》寒冬暖業績 廣越上月營收創同期新高 15:402022/01/07 財經 健喬去年12月營收再創高 Q4獲利豐收可期 18:312022/01/06 財經 財經熱門新聞 跟張忠謀對談 馬雲竟脫口1句嘲諷 謝金河曝結局超意外 - 財經 歐洲被這事搞死 輪到美國剉咧等！全球經濟殺手曝光 - 財經 巴菲特2字警告散戶 驚洩股市大殺戮來了 - 財經 英特爾急了？偷找台積電「幹大事」又挖蘋果M1晶片狠角色 - 財經 他賣房做錯1件事少賺40％！房仲揭密：被投資客盯上了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。