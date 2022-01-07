唐榮（2035）伴隨鋼價在高點，2021年12月營收為12.40億元、年增45.01％，累計營收為168.13億元、年增55.26％。

大成鋼12月合併營收為72.83億元、年增21.77％
《半導體》突破500億元 旺宏去年營收年增27％創高
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