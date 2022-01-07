小貨車倒車未注意 北市7旬婦人等公車遭撞捲車底宣告不治

台北市大同區重慶北路三段今（7日）發生一起婦人遭貨車輾死的事故，據了解，一名婦人走到車道上招呼公車，但前方停在路肩的小貨車卻直直往後退，一個未注意竟把婦人輾到輪下，婦人經送醫後仍傷重不治。稍早事故畫面也隨之曝光。

透過影片可見，婦人為了招呼公車，便走下公車暫停區招應，豈料，前方一輛停在路肩的小貨車不停的向後倒車，因未注意到後方婦人站在馬路上，竟活生生將人輾進後輪，甚至貨車還因輾到人而車體上下起伏，畫面相當怵目驚心。

警方調查，7日上午11時許，71歲李姓婦人在重慶北路三段停等公車，李婦疑似因看到公車將到站，便走下人行道，慘遭47歲陳姓男貨車駕駛輾過，李婦當場被捲進車底。

警消獲報後趕往現場，以破壞工具將車座掀開救出婦人，並緊急將其送醫治療，但李婦頭部、胸部多處重創，經送醫後仍宣告不治。

警方指出，獲報後替陳姓司機實施酒測，但酒精檢測值為0，陳男初步供稱，他當時倒車時沒看到後方有人，但婦人突然跑出來，撞上後他也有緊急煞車。警方後續將持續調閱監視器釐清案情，全案將朝向過失致死罪偵辦。