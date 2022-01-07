大陸外交部發言人汪文斌今天（7日）主持例行記者會。有記者就美日「2＋2」會談中表達對中方所作所為擔憂等相關內容提問。

汪文斌表示，我注意到，昨天今天日澳以及美日舉行了有關的會談磋商，對中方的內部事務指手畫腳。我這裡要強調的是，中方在台灣以及涉海、涉疆、涉港問題上的立場是一貫明確的。我們對美日澳粗暴干涉中國內政，編造虛假信息抹黑中國，破壞地區國家團結互信的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已就此向有關國家提出了嚴正交涉。

汪文斌強調，維護東亞和亞太地區的和平穩定發展，需要堅持真正的多邊主義，尊重多年來形成的開放包容的地區合作架構，走團結對話合作之路。美日澳嘴上說自由、開放、包容，實際上卻在拉幫結伙，搞針對他國的小圈子，炫耀武力，進行軍事恫嚇，這同地區和平發展的潮流完全背道而馳，也與他們自己聲稱的反對威壓脅迫自相矛盾。國際社會對此看得清清楚楚。美日澳現在最應該做的是切實履行應盡的國際責任。

汪文斌強調，我們敦促有關國家停止美英澳核潛艇合作計劃，停止推進向太平洋排放福島核事故污染水，停止否認和美化軍國主義侵略歷史，借渲染炒作周邊局勢謀求軍事大國地位，停止挑動地區國家分裂對抗，要做地區和平穩定發展的建設者，而不是散布謊言、設置障礙的麻煩製造者。