旭東(4537)2021年12月營收為1.68億元，年減48.5％，主要行業特性營收認列時間點不同所致；累計2021年營收20.26億元，年減13.7％。公司指出，2022年主要成長動能將來自於自行車與面板兩大產業，又以電動自行車相關設備需求最為強勁；另外在半導體設備的發展，也陸續取得重要客戶的認證，預期旭東今年業績亦將維持平穩成長態勢，全年展望樂觀。

受到疫情影響，自行車由於兼具保持社交距離及節能減碳優點，在疫情期間成為許多人主要交通方式，即便目前疫情趨緩，已養成習慣亦不易更改，自行車滲透率仍較疫情前高出許多，而這些用戶也會成為中高階車款及電動自行車潛在消費者，帶動整體自行車產值提高。

而歐洲市場受惠政府提供補貼，自行車道路建設完備以及人均所得較高等因素，帶動電動自行車需求持續上揚，研調機構預估2020～2030年歐洲電動自行車CAGR 16％。美國電動自行車全球市占率僅1.3％，然因疫情爆發後，自行車取代汽車需求增加，各州亦提出自行車相關優惠政策，推動自行車普及，電動自行車亦於過去三年間銷售量翻倍，由於目前滲透率仍偏低，預期2022年將保持強勁成長。

旭東以自行車設備起家，伴隨著台灣自行車產業成長，旭東雷射切割機、焊接機及彎管機於產業鏈中滲透率高，近年以自動化設備導向，開發出液壓管件到雷切一條龍生產，為自動焊接的後製程提供完整的備料系統。旭東擴建新廠已完成，目前待使用執照核發即可開始生產，其中一項主因即為因應自行車相關設備訂單需求，可望帶動整體營運的成長。