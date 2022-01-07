上海航交所今天最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），港口壅塞狀況持續，遠東-美西線本周漲幅高達4.1％，SCFI指數再創新高，達5109.6點，上漲62.94點，漲幅1.24％。

最新出爐的運價表現，遠東-美西每FEU(40呎櫃)達到7994美元，較上周上漲313美元，漲幅達4.1％，再創史上新高；遠東-美東每FEU(40呎櫃)達到11833美元，較上周上漲254美元，漲幅2.2％，逼近11976點的歷史新高；遠東-歐洲運價每TEU(20呎櫃)達7777美元，較上周上26美元，漲幅0.3％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)7529美元，較上周下跌6美元，跌幅0.1％。

浙江省寧波市北侖區自1月1號以來確診病例達23例，北侖區隨後啟動一級應急響應，實施臨時封閉管理，並管制陸空交通。儘管官方聲稱港區港口生產未受影響，但紅區核心管控區上的二期、三期碼頭，貨櫃車隊無法正常出車，短期對貨櫃拖車有一定程度影響，並連帶影響到貨代、航運等產業。

法人報告指出，美西大港壅塞困境未有顯著改善，且因大港未能快速舒緩亟欲進港的船舶，部分航商轉由周遭小港卸貨，連帶造成港口壅塞蔓延至小港。而近期美國單日確診逐漸攀升，預期後續恐將導致現有擁堵狀況進一步惡化，預期塞港困境將延續至今年上半年，有利於支撐高運價走勢。