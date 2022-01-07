宜蘭縣政府推動的免費營養午餐，因廠商接連發生食安事件，今天（7日）民進黨宜蘭縣議會黨團砲轟「別讓免費變最貴，縣府把關要硬起來。」甚至不排除要保留預算。縣府回應說，即日起加派督學會同營養師查核、提高稽查頻率，讓學生食用的餐點都符合安全、營養及健康的標準。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，營養午餐1年預算超過2億元，但還是沒落實管理，致使家長沒感受到縣府的善意，如果這筆預算拿來爭取經費，可以爭取到10億元以上的基礎建設，應該用來打造更好的經濟環境、投資子子孫孫的未來。

民進黨宜蘭縣議會黨團主張，為了學童的健康，先暫停營養午餐預算執行，直到縣府提出完善的把關機制後再評估。

縣府表示，在營養午餐考核項目上，經過跨局處針對現行查核規範進行討論後，除食材、膳檯、留樣等基本查核項目外，將擴大到其他細部作業環節，以確保沒有任何疏漏，並要求學校午餐秘書落實每日查核。

縣府表示，在稽查次數上，教育處即日起將加派督學會同營養師，全面查核各校午餐準備狀況、並了解師生用餐狀況，縣府組成的聯合稽查小組，稽查次數將由每月1次提升至每月2次，自設廚房的學校稽查次數提高為每周2次，每次抽查3間學校廚房。