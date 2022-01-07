南臺科大校長盧燈茂(左二)帶領貴賓參訪智慧整合製造技研中心參觀。(南臺科大提供／曹婷婷台南傳真)

創立逾30年的專業化妝品設備製造公司濠瀅機械，今天捐贈南臺科技大學1套180萬元化妝品鋁皿自動分檢機台，雙方將合作開發智慧型機器手臂視覺應用，除符合新世代工具機市場應用，也培育跨領域機電整合人才、設備工程師。

濠瀅機械公司總經理傅文祺是南臺校友，他指出，近年面臨南科的高科技產業爭搶人才，確實一直存在缺工現象，但傳產優勢是細水長流，公司也藉由走進大學產學合作，也讓學生校即能習得專業技能，培養為業界能用的就業力。

他說，目前該公司客戶據點遍布全球50多國，疫情衝擊之下，以往需提供售後服務也要改為遠端售服，以往相關資源欠缺，因此，現在要將這些服務導入學校學習，也讓學生意識到業界需求在哪？他說，此次與南臺科大攜手合作發展智慧型機器手臂視覺應用，具有指標性意義。

南臺科大校長盧燈茂表示，產學共構是技職體系深耕技術、培育人才與活絡產業的重要策略，此次與濠瀅機械的深化合作，是一個好的開端，合作方式也非常多元，包括進行產學合作案、機械與資工系學生到公司實習、公司提供研究生獎學金方式先延攬由技研中心所培育的人才等，希望雙方深化技術研發，厚植產業應用與促成人才培育，未來產出豐碩成果。

濠瀅機械公司董事長蘇錦春表示，此次捐贈「化妝品鋁皿自動分檢機台」予南臺，期望雙方合作研發成果能連結國內外化妝品廠製造產線應用，未來創造出令人期待的產值。