Hyundai EV500電動車，搭載先進的高效永磁同步電動馬達，輸出最大馬力204匹，扭力峰值同為40.3kgm，滿電續航約有482km。(公所提供／吳建輝南投傳真)

疫情衝擊各行各業，南投縣埔里鎮公所堆出消費滿百就能抽獎的振興購活動，吸引鎮上160家商店加入，累積登記抽獎張數超過8萬張，等於為埔里小鎮創造超過800萬的商機，7日公所抽出2輛價值150萬的Hyundai EV500電動車，及10輛GOGORO電動機車，將以簡訊方式通知中獎人領獎。

埔里鎮興購以超入門的抽獎資格，吸引民眾報復性消費，活動從去年10月7日開始到本月3日，一共抽出2輛百萬電動車與20量的GOGORO電動機車，重點是超佛的抽獎資格，100元抽1張、200元抽2張以此類推，讓民眾百元變百萬不是夢。

埔里鎮公所這次砸重本，抽獎品包括20輛GOGORO電動機車，還有2輛要價154萬的Hyundai EV500電動車，搭載先進的高效永磁同步電動馬達，輸出最大馬力204匹，扭力峰值同為40.3kgm，滿電續航約有482km，超高檔的配備，讓許多人羨煞，不曉得是哪個幸運兒抽到。

埔里鎮長廖志城表示，埔里是觀光重鎮，近年受到疫情影響旅遊狀況受到嚴重衝擊，在地商家苦不堪言，因此打出超入門抽獎資格，吸引許多店家加入，民眾也紛紛搶購，創造出800萬以上的商機，也要感謝暨南大學資管系技術支援，開發數位QRCode登錄資料。

廖志城說，希望透過這次振興抽獎吸引遊客到訪埔里，而今天抽出的汽車大獎將先行通知中獎民眾，也呼籲民眾盡快到公所領取，並辦理兌獎、稅籍等事宜，也謝謝所有商家配合，代表會、議員支持，最後還是希望疫情能夠儘早過去，讓大家回歸正常生活。