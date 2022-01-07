因應Omicron來勢洶洶，新竹縣政府7日下午緊急舉辦防疫會議，由衛生局、消防局、交通旅遊處、民政處、教育局等單位共同開會，縣長楊文科宣布，即日起在無法保持距離的場合，無論室內、室外均須全程戴口罩，包含拍照、唱歌等行為，也請民眾避免邊走邊吃、近距離敬酒，全力防堵疫情。

楊文科表示，受到疫情影響，仍請民眾配合防疫規定，此外，新竹縣即日起至1月31日止，年滿18歲以上，前往合約醫療院所接種新冠肺炎疫苗的民眾，施打第1、2劑者，即贈200元超商禮券，縣內共有58家醫療院所提供第3劑接種服務。

此外，民眾仍須配合防疫規定，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，並減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新竹縣目前共有6間防疫旅館，楊文科表示，交旅處持續不定期稽查，體檢旅館是否落實防疫規定，並同時強化高風險工作人員的防護，包含防疫計程車司機、防疫旅館第一線人員，每周執行公費快篩，並安排追加接種第3劑疫苗。

另外，衛生局也盤點收治專責病房，目前由74床專責病房增至83床，而春節返台檢疫專案者，安排「14＋0＋7」、「10＋4＋7」、「7＋7＋7」3個方案至少有6次公費採檢。詳細資訊可上新竹縣政府衛生局新冠肺炎疫苗專區網站查詢。