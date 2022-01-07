位於宜蘭市神農路的宜蘭五穀廟，廟宇沿革有210年，建築有164年歷史，2016年登錄為宜蘭縣歷史建築，廟方興建新廟前，與縣府達成新舊廟並存的共識，舊廟先拆解保存再建新廟，隨新廟落成，今天（7日）舊廟重組工程開工，預計明年中完工。

五穀廟因結構安全問題，廟方決定新建新廟，舊廟的保存引起各界關注，縣府登錄為歷史建築後，經與廟方多次討論，最後聚焦新廟與舊廟保存的方案，新廟則增設行政辦公等服務信眾的空間。

文化局表示，舊廟拆解後保存在中興文創園區，雖然舊廟歷史悠久，但保存狀況都還不錯，部分瓦片破損也會以材質相似的材料取代，盡量讓舊廟恢復原本的面貌，舊廟經修復後規畫為神農文物館，陳列展示五穀廟的文物。

舊廟重組開工，會在新廟的南側復原，修復工程獲得文化部核定補助，總經費2100萬元，預計明年中完成，重組後五穀廟將成為繼二結王公廟、利澤簡永安宮後，宜蘭縣第3座以新舊廟並存的文化資產保存案例。